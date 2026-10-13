ITM Covasna a aplicat avertismente pentru nereguli de securitate în agricultură

Publicat 13 oct. 2026, 13:25 Sursă Covasna Media

ITM Covasna a transmis luni, 12 octombrie, rezultatele controalelor desfășurate în perioada 20 aprilie – 25 septembrie la patru angajatori din agricultură, care au dus la aplicarea a patru avertismente.

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