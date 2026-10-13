ITM Covasna a aplicat avertismente pentru nereguli de securitate în agricultură

ITM Covasna a transmis luni, 12 octombrie, rezultatele controalelor desfășurate în perioada 20 aprilie – 25 septembrie la patru angajatori din agricultură, care au dus la aplicarea a patru avertismente.
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Covasna a comunicat luni, 12 octombrie, concluziile verificărilor efectuate la angajatori care activează în sectorul agricol. Controalele au vizat activități precum cultivarea plantelor și serviciile auxiliare agriculturii.
În urma inspecțiilor, autoritatea a dispus patru măsuri obligatorii cu termene precise pentru remedierea neregulilor constatate. Sancțiunile aplicate au fost de natură contravențională, sub forma avertismentelor.
Neregulile principale vizează absența evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de muncă din unitățile inspectate. Inspectorii au identificat, de asemenea, deficiențe în elaborarea și actualizarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă.
O altă problemă semnalată este faptul că angajatorii nu solicitau zilierilor confirmarea, prin semnătură și pe propria răspundere, a stării de sănătate care le permitea desfășurarea activităților repartizate.
Conform ITM Covasna, obiectivul acțiunii a fost verificarea respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și prevenirea situațiilor de pericol grav. Autoritatea a subliniat importanța sistării activității sau oprirea echipamentelor atunci când siguranța lucrătorilor este pusă în pericol.