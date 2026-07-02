George Simion, în mijlocul românilor: de la 1 iulie a crescut salariul minim, dar nu în favoarea salariaților, ci a statului

Liderul AUR, George Simion, avertizează că majorarea salariului minim de la 1 iulie nu aduce beneficii reale angajaților, ci statului, care încasează mai mulți bani din taxe și contribuții. Într-o vizită făcută alături de parlamentarii AUR în mijlocul angajaților din micile întreprinderi locale din Teleorman, Simion a prezentat situația critică a mediului privat, sufocat de costuri și de competiția salarială cu sectorul bugetar.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre salariul minimGeorge Simion