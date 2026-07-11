Frână bruscă în industria auto: Producția de mașini din România a scăzut cu 16%

Publicat 11 iul. 2026, 09:36 Sursă Realitatea.Net

Fabricile auto din România pierd viteză la începutul verii. Potrivit datelor oficiale centralizate de ACAROM pentru luna iunie, volumele asamblate pe liniile de producție de la Dacia și Ford Otosan au înregistrat un declin vizibil, confirmând o perioadă dificilă pentru cei doi mari constructori din țară.

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