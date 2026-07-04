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Donald Trump spune că nu vrea să devină cel mai corpolent președinte din istoria SUA

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 13:31

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut o declarație cu tentă autoironică într-un videoclip publicat pe canalul de YouTube al celei de-a Doua Doamne a SUA, Usha Vance, mărturisind că există un record prezidențial pe care nu și-ar dori să îl depășească.

În timpul unei lecturi dedicate copiilor, cei doi au prezentat volumul „President's Play”, publicat de Asociația Istorică a Casei Albe, care trece în revistă sporturile și pasiunile foștilor lideri americani.

Ajuns la capitolul despre fostul președinte William Howard Taft, considerat de istorici drept unul dintre cei mai corpolenți lideri ai Statelor Unite, Trump a făcut o comparație cu propria persoană.

„Era un om corpolent, foarte corpolent. Îi plăcea baseballul. Mergea la meciuri de baseball și îi plăceau hot-dogii de la meciuri. A fost cel mai corpolent președinte al nostru.

Și trebuie să fiu atent, pentru că nu vreau să-i depășesc recordul. Iar așa ceva ar fi posibil dacă aș permite să se întâmple”, a declarat Donald Trump, potrivit Daily Beast.

Remarca liderului de la Casa Albă a fost făcută într-un registru relaxat și a stârnit numeroase reacții în mediul online, fiind interpretată de mulți drept un moment de autoironie.

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