Noile reguli UE pentru zboruri. Ce trebuie să știe pasagerii despre despăgubiri și bagaje din 2027

Pasagerii care călătoresc în interiorul Uniunii Europene vor beneficia de proceduri mult mai simple pentru obținerea despăgubirilor în caz de zboruri întârziate sau anulate.
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au finalizat reforma legislației privind transportul aerian, noile prevederi urmând să intre în vigoare în a doua jumătate a anului 2027, relatează Euronews.
Compensațiile rămân neschimbate
După ani de dispute și presiuni din partea industriei aviatice pentru reducerea drepturilor călătorilor, Parlamentul European a reușit să blocheze aceste inițiative. Condițiile de acordare și sumele rămân aceleași ca în regulamentul inițial EU261 din 2004. Pasagerii pot cere despăgubiri pentru anularea zborului cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare, refuzul la îmbarcare sau o întârziere la destinație mai mare de trei ore.
Sumele garantate de regulamentul european:
250 de euro pentru zborurile scurte
400 de euro pentru zborurile de distanță medie
600 de euro pentru cursele lung-curier
Standardizarea cererilor și termene scurte
Cea mai importantă schimbare constă în obligativitatea companiilor aeriene de a informa proactiv pasagerii. În maximum patru zile de la încheierea călătoriei, operatorii trebuie să notifice clienții cu privire la drepturile lor și la pașii pentru depunerea cererii. Noua legislație introduce formulare standardizate la nivel european pentru a elimina procedurile birocratice specifice fiecărei companii în parte.
Noile reguli pentru procesarea solicitărilor:
Pasagerii au la dispoziție nouă luni pentru a depune o cerere de despăgubire
Operatorii aerieni sunt obligați să răspundă în cel mult 30 de zile
Companiile trebuie să achite suma sau să ofere o justificare clară și argumentată a refuzului
Aceste măsuri vizează recuperarea celor aproximativ 3,2 miliarde de euro care rămân nerevendicate anual, potrivit estimărilor organizației europene a consumatorilor BEUC. În prezent, mulți călători renunță la drepturile lor din cauza procedurilor greoaie sau a lipsei de informații.
Facilități noi garantate prin lege
Dincolo de despăgubiri, reforma introduce drepturi suplimentare pentru călători, menite să contracareze taxele adiționale practicate adesea de companiile low-cost. Prețurile afișate de operatori vor trebui să fie mai transparente și să indice clar tipul de bagaj inclus în tarif.
Noile facilități aplicate automat pe fiecare bilet:
Transportul gratuit al unui obiect personal pentru toți pasagerii
Alocarea de locuri alăturate, fără costuri suplimentare, pentru familiile cu copii sub 14 ani
Perioada de tranziție
După aprobarea formală, regulamentul urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al UE. Din acel moment, începe o perioadă de tranziție de 12 luni pe care operatorii aerieni o vor folosi pentru a-și adapta sistemele informatice și procedurile interne. Implementarea efectivă este așteptată astfel în a doua jumătate a anului 2027.