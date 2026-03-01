Cum îi afectează războiul din Iran pe români: prețul carburanților ar putea depăși 10 lei/litru
Cum îi afectează războiul din Iran pe români: prețul carburanților ar putea depăși 10 lei/litru
Creștere a prețurilor la carburanți. Tensiunile din Orientul Mijlociu și războiul din Iran pot duce la majorări semnificative ale prețului petrolului și, implicit, la pompă în România, avertizează analiștii. În scenariul negativ, litrul de carburant ar putea depăși pragul de 10 lei, dacă barilul de petrol ajunge la 90 -100 de dolari.
Luni dimineață, la deschiderea burselor, se estimează creșteri importante ale cotațiilor internaționale ale petrolului. Aproximativ 20% din petrolul mondial tranzitează Strâmtoarea Ormuz, zonă afectată direct de tensiuni militare.
Membrii OPEC+ s-au reunit de urgență pentru a analiza posibilitatea creșterii producției, cu scopul de a tempera volatilitatea pe piețele internaționale.
„Prețul petrolului nu reflectă doar cererea și oferta, ci și riscul geopolitic. Traderii aplică un „premiu de risc” pentru a compensa incertitudinea aprovizionării”, explică Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.
Impactul asupra României
În prezent, la pompă, litrul de carburant se situează între 8 și 8,5 lei. Creșterile internaționale se reflectă cu un decalaj de câteva zile până la 2–3 săptămâni, în funcție de stocuri, contracte rafinărie, curs valutar și politica comercială a marilor rețele.
Structura prețului în România:
50–55% taxe (accize și TVA)
35% costul produsului (țiței și rafinare)
Restul reprezintă distribuție și marjă
Exemple de impact:
Creștere de 10 dolari/baril → +0,7 lei/litru (aprox. 9 lei)
Creștere de 20 dolari/baril → +1 leu/litru (aprox. 9,5 lei)
Creștere de 30 dolari/baril → +2,5 lei/litru (peste 10 lei)
Astfel, dacă petrolul ajunge la 90–100 dolari pe baril, depășirea pragului de 10 lei pe litru devine realistă.
Escaladarea globală și scenarii
Specialiștii avertizează că:
Escaladare moderată: creștere temporară, volatilitate ridicată, urmată de stabilizare
Escaladare prelungită: petrol peste 100 dolari, inflație accelerată, presiune pe dobânzi
Extindere regională: risc de criză energetică globală
Un blocaj major în Strâmtoarea Ormuz ar putea declanșa o criză energetică mondială, cu volatilitate extremă și perturbări ale lanțurilor logistice, transportului și prețurilor alimentelor.
Soluții și măsuri temporare
OPEC+ poate crește producția pentru a atenua șocul de pe piață, iar marile economii pot elibera rezerve strategice. Totuși, capacitatea de creștere rapidă este limitată, iar riscul geopolitic rămâne prezent.
Pentru România, vulnerabilitatea vine din integrarea în economia europeană: scumpirea petrolului afectează costurile de transport, prețurile la alimente și inflația.
Stabilitatea economică depinde de politici interne, structură economică și reziliență bugetară, nu doar de evoluțiile din Golful Persic.
