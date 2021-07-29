Culisele Statului paralel. România, furată ca în codru. Cum s-a ajuns la dezastrul de la Termocentrala Mintia

Termocentrala Mintia, aflată în proprietatea statului a fost închisă, luni, după 52 de ani de funcționare. Mintia este parte a Complexului Energetic Hunedoara, singurul mare producător de energie electrică din zona de nord-vest a României. Peste 600 de salariați și-au primit înștiințările de concediere. Unul dintre aceștia s-a sinucis la aflarea veștii că va rămâne fără loc de muncă.

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