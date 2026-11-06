Balconele închise fără autorizație nu vor duce la dublarea impozitului pe clădiri

Publicat 6 nov. 2026, 13:03 Sursă mediafax

Proprietarii de apartamente din clădiri construite legal nu vor plăti un impozit pe clădiri majorat cu 100% pentru închiderea balcoanelor fără autorizație, conform unui ordin semnat de ministrul Dezvoltării în noiembrie 2026.

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