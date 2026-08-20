Alertă națională: mâncarea s-ar putea scumpi cu până la 10%

Criză fără precedent în agricultură din cauza secetei! Experții din industria alimentară spun că produsele de bază s-ar putea scumpi cu până la 10 la sută. Echipa REALITATEA PLUS a fost în comuna Lungulețu din județul Dâmbovița și a stat de vorbă cu agricultorii. Mulți dintre ei spun că au crescut costurile de producție, nu au sisteme de irigații, iar crescătorii de oi se revoltă și amenință că vor protesta la Guvern la jumătatea lunii septembrie.
Criză în agricultură din cauza secetei. Alimentele se scumpesc
Agricultorii din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, au stat de vorbă cu echipa REALITATEA PLUS și au povestit situația critică în care se află. Mulți susțin că sunt în pragul falimentului după scumpirile uriașe la combustibil, furaje și energie electrică.
Totodată, fermierii sunt dezamăgiți că nu au loc în magazine pentru a-și vine marfa sută la sută românească.
Agricultorii depun acum un efort considerabil să nu crească prețurile la fructe și legume, însă situația dezastruoasă îi obligă să revizuiască prețurile. Astfel că produsele de bază s-ar punea scumpi cu până la 10 la sută.
Probleme din cauza scumpirilor au și pentru crescătorii de animale. Prețurile tot mai mari la combustibil și furaje, costurile ridicate ale energiei electrice, dar și restricțiile impuse în urma focarelor de boli pun o presiune uriașă pe ferme. Pentru mulți crescători, toate aceste probleme au devenit insuportabile, iar singura soluție rămâne închiderea fermelor.
De altfel, crescătorii de oi amenință cu proteste la Guvern dacă premierul demis Ilie Bolojan și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, nu iau măsuri urgente.