Washingtonul ridică nivelul de alertă pentru Cipru și alte state din regiune și permite retragerea personalului american neesențial
Departamentul de Stat al SUA a emis o alertă de securitate pentru Cipru și a crescut nivelul de risc pentru Iordania, Oman, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Autoritățile americane au recomandat cetățenilor să reconsidere călătoriile în Cipru și au permis retragerea personalului guvernamental neesențial, pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Războiul din Orientul Mijlociu.
Nivelul de risc pentru Cipru, revizuit de autoritățile americane
Marți, Departamentul de Stat a declarat că a crescut nivelurile de risc de securitate pentru Iordania, Oman, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Cetățenii americani au fost sfătuiți să evacueze peste o duzină de țări din regiune pe fondul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.
Personalul american neesențial și membrii familiilor acestora, autorizați să părăsească Cipru
Cetățenii americani au fost sfătuiți să reconsidere călătoriile în Cipru, iar angajații guvernamentali neesențiali și familiile acestora au fost autorizați să părăsească țara „din cauza riscului de siguranță”, pe fondul conflictului care se extinde în Orientul Mijlociu.
