Vești proaste pentru pensionari. Scade numărul salariaților care susțin sistemul de pensii din România

Sursă: Realitatea.net

România se confruntă cu un fenomen îngrijorător care afectează direct viitorul stabilității sociale: un dezechilibru tot mai accentuat între numărul cetățenilor care muncesc și cel al persoanelor care beneficiază de pensie.

Această realitate pune o presiune constantă pe bugetul de asigurări sociale, în condițiile în care baza de contribuabili activi nu mai reușește să acopere sustenabil nevoile financiare ale numărului tot mai mare de pensionari. Această situație obligă autoritățile să accelereze implementarea unor politici publice menite să consolideze piața muncii și să asigure echilibrul sistemului pe termen lung.

Disparități regionale: Județele unde 10 salariați susțin 14 pensionari

O radiografie a situației la nivel național scoate în evidență discrepanțe regionale majore, care complică și mai mult eforturile de redresare. În timp ce în anumite zone ale țării raportul este relativ echilibrat, cu aproximativ 10 angajați la 9 pensionari, în regiunile mai puțin dezvoltate economic cifrele sunt alarmante. În județe precum Vaslui sau Teleorman, povara socială este uriașă: doar 10 salariați ajung să susțină financiar până la 14 pensionari. Acest decalaj persistent demonstrează că sustenabilitatea sistemului nu este doar o problemă de cifre la nivel central, ci și una de dezvoltare economică locală inegală.

Strategia pentru tineri: Investiții de 170 de milioane de euro în primul loc de muncă

Pentru a contracara acest declin, Ministerul Muncii mizează pe integrarea tinerilor în economie ca metodă principală de creștere a numărului de contribuabili. Autoritățile au demarat proiecte strategice, finanțate masiv din fonduri europene, menite să faciliteze accesul pe piața forței de muncă pentru noile generații. Un program de o importanță majoră, cu o valoare estimată la 170 de milioane de euro, vizează sprijinirea a peste 28.000 de tineri să obțină primul lor loc de muncă. Obiectivul este clar: transformarea tinerilor în salariați activi care să cotizeze la sistemul de asigurări sociale, asigurând astfel fluxul financiar necesar plății pensiilor actuale.

Războiul împotriva muncii nedeclarate: Cazul firmei cu 500 de muncitori „la negru”

O altă direcție prioritară este combaterea muncii nedeclarate, fenomen care subminează direct bugetul de stat. Munca „la negru” nu reprezintă doar o pierdere de venituri din taxe, ci și un dezechilibru concurențial între angajatorii onești și cei care evită legea. Inspecția Muncii și-a intensificat controalele, descoperind situații de o gravitate extremă, cum a fost cazul unei companii din București unde aproximativ 500 de persoane lucrau fără contracte legale. Reprezentanții ministerului subliniază că sancționarea acestor ilegalități este esențială pentru o colectare eficientă și pentru restabilirea unui raport corect între cei care contribuie și cei care beneficiază de sistem.

Consolidarea bazei de contribuabili pentru un viitor sustenabil

În viziunea oficialilor de la Ministerul Muncii, echilibrarea sistemului depinde de un mix de politici de subvenționare a noilor locuri de muncă și un control riguros al pieței. Florin Manole a explicat că succesul acestor măsuri rezidă în capacitatea statului de a crea „ingredientele cheie”: pe de o parte, sprijinirea tinerilor pentru a intra în sectorul privat, nu la stat, și pe de altă parte, eliminarea tentativelor unor angajatori de a „fenta” legea. În absența unei strategii coerente care să crească numărul de cotizanți și să elimine frauda fiscală, presiunea asupra pensionarilor și a bugetului public riscă să devină nesustenabilă în anii următori.