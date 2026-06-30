Tragedie cumplită în Brăila: doi soți spulberați de o remorcă desprinsă din mers

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 18:17

Doi soți și-au pierdut viața luni, pe o șosea din județul Brăila, după un accident extrem de grav petrecut pe Drumul Național 22, în apropierea comunei Movila Miresii.

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