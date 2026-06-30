Scandal violent în Dej: un bărbat și-a atacat mama, apoi a lovit polițiștii chemați în ajutor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 14:46

Un bărbat în vârstă de 31 de ani din municipiul Dej a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru ultraj, după ce a agresat doi polițiști care interveniseră în urma unui apel la 112 făcut chiar de mama sa.

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