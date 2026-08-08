Vești de ultimă oră despre Dunăre. Ce se întâmplă la Cernavodă și la centrala nucleară din Ungaria

Situația Dunării aduce un mic răgaz pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Nivelul fluviului în zona centralei a rămas la valoarea înregistrată pe 3 august, iar hidrologii spun că această stagnare înseamnă câteva zile câștigate pentru menținerea în funcțiune a Reactorului 2.
În același timp, în Ungaria, nivelul Dunării a crescut cu 6 centimetri în ultimele trei zile în zona centralei nucleare de la Paks. Autoritățile continuă însă să urmărească atent evoluția debitelor, întrucât situația rămâne dificilă.
Câte zile au fost câștigate la Cernavodă
Potrivit datelor prezentate de Apele Române, nivelul Dunării la Cernavodă este de minus 218 centimetri, aceeași valoare înregistrată și pe 3 august.
Ana-Maria Agiu, reprezentanta Apelor Române, spune că menținerea nivelului la această valoare reprezintă un câștig de cel puțin patru zile pentru funcționarea în siguranță a centralei.
La intrarea în România, debitul Dunării este în prezent de aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă. Specialiștii estimează că această valoare se va menține pe parcursul întregii săptămâni, înainte ca debitul să înceapă să crească.
Începând cu 13 august, debitul este prognozat să crească cu aproximativ 50 de metri cubi pe secundă față de perioada precedentă.
Apa a crescut și la Paks
O evoluție ușor favorabilă este înregistrată și în Ungaria, în zona centralei nucleare de la Paks. În ultimele trei zile, nivelul Dunării a crescut cu 6 centimetri.
Creșterea vine după ce nivelul fluviului a ajuns la valori extrem de scăzute, care au afectat funcționarea centralei nucleare ungare. Hidrologii urmăresc însă în continuare evoluția situației, deoarece o creștere de câțiva centimetri nu înseamnă că problema a fost rezolvată definitiv.
În România, efectul favorabil este deocamdată limitat. Stagnarea debitului oferă mai degrabă timp suplimentar pentru intervențiile pregătite de autorități decât o rezolvare a crizei.
Barjele, soluția pregătită pentru Cernavodă
În paralel, autoritățile continuă operațiunea de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către Dunărea Veche, brațul care duce apa spre Cernavodă.
Primele două barje au fost deja scufundate controlat în apropierea brațului Bala. Acestea sunt folosite pentru realizarea unui dig artificial care ar trebui să reducă debitul care se îndreaptă pe brațul Bala și să direcționeze mai multă apă către Dunărea Veche.
Alte două barje urmează să fie scufundate pentru realizarea celui de-al doilea dig artificial. În paralel, specialiștii pregătesc și un canal de captare la intrarea pe brațul Dunării, cu o adâncime de 8 metri, o lățime de 45 de metri și o lungime de aproximativ 300 de metri.
Scopul întregii intervenții este asigurarea unui debit suficient pentru sistemele de răcire ale Reactorului 2 de la Cernavodă. Autoritățile încearcă astfel să folosească perioada de stagnare a debitului pentru a câștiga timp până când sunt prognozate creșteri ale nivelului Dunării.