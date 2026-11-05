„Războiul care vine prin e-mail”. Ana Maria Păcuraru avertizează asupra amenințărilor false cu bombă care vizează aeroporturile europene

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 nov. 2026, 21:32

Valul de amenințări false cu bombă care a vizat mai multe aeroporturi europene readuce în atenție o formă de război hibrid în care armele nu sunt explozibilii, ci mesajele transmise prin e-mail. Într-o analiză semnată de jurnalista și cercetătoarea Ana Maria Păcuraru, incidentul de la Aeroportul Otopeni este prezentat ca parte a unui fenomen mai amplu de manipulare informațională, menit să provoace teamă, să consume resursele autorităților și să afecteze încrederea populației în capacitatea Europei de a-și proteja cetățenii.

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