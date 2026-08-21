Prognoza ANM pe 4 săptămâni: temperaturi mai ridicate decât cele normale în luna septembrie. Când vine toamna

România va avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite și în primele trei săptămâni din septembrie. Cele mai afectate vor fi regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în timp ce ploile vor fi deficitare mai ales în vestul țării. Spre jumătatea lunii, vremea mai caldă decât normalul perioadei se va extinde în cea mai mare parte a țării.
Prognoza acoperă intervalul 24 august–21 septembrie și urmărește abaterile săptămânale ale temperaturilor și precipitațiilor față de media anilor 2006–2025. Estimările pe patru săptămâni sunt realizate folosind datele Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată. Fenomenele extreme cu o durată scurtă, precum furtunile puternice sau ploile torențiale locale, nu pot fi anticipate prin acest tip de prognoză.
24–31 august: mai cald în vest, ploi la munte
În ultima săptămână din august, temperaturile medii vor depăși normalul climatologic în regiunile vestice. În est și sud-est vor fi ușor mai scăzute, iar în restul țării se vor menține în jurul valorilor obișnuite. Ploile vor fi mai abundente în Carpații Orientali și Meridionali, deficitare în vest și nord-vest și apropiate de normal în celelalte regiuni.
31 august–7 septembrie: căldura cuprinde jumătate de țară
La începutul lunii septembrie, temperaturile vor fi peste cele normale în vestul, sud-vestul, nordul și centrul României. În restul teritoriului, regimul termic se va încadra în limitele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi deficitare în sud-vest, în timp ce în celelalte regiuni cantitățile de apă vor rămâne apropiate de normal.
7–14 septembrie: ploi puține în sud
În a doua săptămână din septembrie, vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării vor avea în continuare temperaturi ușor mai ridicate decât mediile multianuale. În restul României, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite. Sudul țării va avea un deficit de precipitații, în timp ce celelalte regiuni vor primi cantități apropiate de mediile perioadei.
14–21 septembrie: temperaturi peste normal în aproape toată țara
Căldura se va extinde în cea mai mare parte a României în intervalul 14–21 septembrie. „Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în cea mai mare parte a ţării.” Precipitațiile vor fi în general normale, dar în vest și nord-vest este posibil să se mențină un ușor deficit.