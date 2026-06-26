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Nicușor Dan ar putea desemna premierul astăzi: când va fi votul în Parlament

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 10:18

Termenul limită dat partidelor de către șeful statului expira astăzi! Nicușor Dan este așteptat în cursul acestei zile cu desemnarea unui nou premier pentru a pune capăt crizei politice! Între timp, PSD, PNL, USR și UDMR sunt așteptate cu finalizarea acordului și prezentarea acestuia la Cotroceni.

În cursul zilei de astăzi este așteptată propunerea președintelui Nicușor Dan privind nominalizarea noului premier. Decizia ar urma să fie însoțită de un acord politic între PSD, PNL, USR și UDMR, care va sta la baza formării viitorului Executiv.

Documentul va include principalele obiective de guvernare, "liniile roșii" asumate de partide și angajamentul ca Guvernul să nu fie demis prin moțiune de cenzură în primele șase luni de mandat.

În același timp, se conturează varianta unui guvern minoritar, inclusiv în forma evocată de șeful statului: un Executiv monocolor PSD, alcătuit exclusiv din miniștri social-democrați. Pentru funcția de premier, propunerea PSD este Sorin Grindeanu, care a declarat că își asumă această variantă de guvernare și implementarea măsurilor necesare în actualul context de criză politică.

După nominalizare, la începutul săptămânii viitoare sunt așteptate audierile miniștrilor în comisiile parlamentare reunite, urmate de votul de încredere în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

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