Ilie Bolojan, un nou gest sfidător. Premierul, mut în fața crizei carburanților: a fugit iar de întrebările jurnaliștilor - VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a fost surprins fugind din nou și refuzând orice dialog cu jurnaliștii prezenți la un eveniment la care a participat marți dimineață, potrivit Realitatea PLUS.

Deși presa a încercat să obțină explicații despre criza carburanților care afectează întreaga țară, șeful Guvernului s-a făcut nevăzut fără a scoate un cuvânt, așa cum face de fiecare dată.

Ilie Bolojan, un nou gest sfidător

Reamintim totuși că luni seara, premierul Ilie Bolojan a fost prezent la o televiziune de casă, așa cum obișnuiește atunci când dorește să facă anunțurile importante pentru țară. Situația este total diferită atunci când trebuie să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Bolojan deja a obișnuit pe toată lumea că răspunde numai la ce vrea și foarte rar, spre deloc, jurnaliștilor prezenți la evenimentele unde este prezent.