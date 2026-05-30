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Actualitate· 1 min citire
George Simion, mesaj de forță de la Cluj: Apărăm lumea liberă din inima Europei
George Simion/ Captură video
Publicat30 mai 2026, 12:46
SursăRealitatea PLUS
Prezent la Forumul Economic de la Cluj, liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj despre apărarea lumii libere și viitorului Europei. În calitate de vicepreședinte al partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, ECR, Simion susține că relația cu Statele Unite trebuie consolidată și avertizează că tot mai mulți europeni consideră că administrația de la Bruxelles îndreaptă Uniunea Europeană într-o direcție greșită. Liderul AUR a vorbit și despre incidentul din Galați.
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