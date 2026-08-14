DAVID, DE NEOPRIT! Un nou AUR european și o bornă istorică pentru Popovici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 19:47

David Popovici a cucerit medalia de aur în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris, într-o cursă care îi aduce o nouă performanță uriașă în carieră. Românul a pornit de pe culoarul patru, din postura de mare favorit, după ce obținuse cel mai bun timp în semifinale.

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