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Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Felix Baumgartner
Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner
Mihaela Rădulescu s-a întors în Italia, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner, locul în care sportivul austriac și-a pierdut viața chiar sub ochii ei. Vedeta a transmis un mesaj emoționant în memoria lui Felix, alături de care a trăit o poveste de dragoste timp de aproape 11 ani.
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