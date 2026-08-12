Alertă în Sicilia! Etna erupe din nou, iar aeroportul din Catania rămâne închis. Avertisment pentru români

Erupția vulcanului Etna continuă să provoace probleme serioase în Sicilia, iar aeroportul din Catania și-a prelungit suspendarea zborurilor din cauza cenușii vulcanice.
Situația afectează traficul aerian în una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului, iar autoritățile le recomandă pasagerilor să verifice permanent situația curselor înainte de a pleca spre aeroport.
Activitatea vulcanică de pe Etna a dus la formarea unui nor de cenușă care afectează spațiul aerian din estul Siciliei. Din cauza condițiilor periculoase pentru aviație, operațiunile de pe aeroportul din Catania au fost suspendate, iar reluarea acestora depinde de evoluția activității vulcanului și de condițiile atmosferice.
Problemele nu se limitează la Catania. Cenușa vulcanică a fost transportată de vânt pe distanțe considerabile și a provocat perturbări inclusiv în Malta, unde mai multe zboruri au fost anulate sau au înregistrat întârzieri importante.
Aeroportul din Catania este unul dintre cele mai importante puncte de acces în Sicilia și unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Italia. Închiderea sa pune presiune pe celelalte aeroporturi din regiune, unde au fost redirecționate o parte dintre cursele afectate.
Aeroportul din Palermo a preluat deja numeroase zboruri deviate, în timp ce aeroportul din Comiso a revenit la operațiuni normale după ce a fost și el afectat temporar de cenușa vulcanică.
Ministerul Afacerilor Externe le-a transmis românilor aflați în Sicilia să fie atenți la evoluția situației și să țină cont de eventualele restricții impuse de autoritățile italiene. Înainte de deplasarea spre aeroport, pasagerii sunt sfătuiți să verifice direct informațiile furnizate de compania aeriană și de aeroport.
Erupția are loc în plin sezon turistic, când Sicilia este vizitată de un număr foarte mare de turiști. Tocmai de aceea, orice prelungire a restricțiilor poate produce efecte importante asupra zborurilor și poate duce la noi anulări sau redirecționări.
Autoritățile italiene monitorizează permanent activitatea vulcanului și nivelul de cenușă din atmosferă. Evoluția vântului joacă un rol important în stabilirea restricțiilor pentru aviație, iar situația se poate modifica rapid.
Pentru românii care au programate zboruri din sau spre Catania, recomandarea principală este să nu se bazeze pe informațiile mai vechi și să verifice statusul cursei chiar înainte de plecare. În cazul anulării sau redirecționării unui zbor, compania aeriană trebuie contactată pentru informații privind alternativele disponibile.