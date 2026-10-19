Alertă cu bombă la bordul unui avion Austrian Airlines. Aeronava a aterizat de urgență la Sofia, în apropierea graniței cu România

Un avion Austrian Airlines pe ruta Tel Aviv–Viena a aterizat de urgență la Sofia după o amenințare cu bombă. 51 de pasageri și șase membri ai echipajului erau la bord.
Un avion al companiei Austrian Airlines, care efectua cursa Tel Aviv–Viena, a fost redirecționat către Sofia, Bulgaria, după ce echipajul a primit o alertă privind o posibilă bombă la bord. Incidentul s-a produs în apropierea graniței dintre Bulgaria și România. Aeronava a aterizat în siguranță, iar cei 51 de pasageri și șase membri ai echipajului au fost evacuați. Autoritățile bulgare au declanșat verificări de securitate și au deschis o anchetă.
Incidentul a avut loc duminică seară, 18 octombrie 2026, când zborul OS82 al companiei Austrian Airlines se îndrepta din Israel spre capitala Austriei. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile bulgare, echipajul a semnalat o amenințare cu bombă în timp ce aeronava se afla în apropierea frontierei româno-bulgare.
În urma alertei, piloții au decis să schimbe ruta și să aterizeze de urgență pe aeroportul din Sofia, pentru a permite intervenția echipelor specializate.
Avionul Austrian Airlines a fost escortat de un avion militar
Aeronava implicată în incident este un Airbus A320, care transporta 51 de pasageri și șase membri ai echipajului.
Ministerul Apărării din Bulgaria a anunțat că un avion de vânătoare MiG-29 a fost ridicat de la sol pentru a escorta aeronava civilă până la aterizarea pe aeroportul din Sofia.
Potrivit datelor de monitorizare a traficului aerian, avionul a intrat în spațiul aerian românesc în jurul orei 21:10, ora României, după care și-a schimbat direcția și s-a îndreptat către capitala Bulgariei.
Aeronava a aterizat în siguranță, iar autoritățile au intervenit conform procedurilor aplicabile în cazul unei amenințări la adresa securității unui zbor comercial.
Ce s-a întâmplat cu pasagerii după aterizarea de urgență
După aterizare, pasagerii și membrii echipajului au coborât din avion. Aeronava a fost supusă unor verificări pentru a se stabili dacă la bord exista un dispozitiv exploziv.
Austrian Airlines a transmis că pasagerii urmau să fie repartizați pe alte zboruri după finalizarea controalelor de securitate.
Autoritățile bulgare au constituit o echipă de intervenție și au început cercetările pentru a clarifica circumstanțele în care a fost transmisă amenințarea.
La momentul publicării informațiilor inițiale, nu fusese confirmată existența unei bombe la bordul aeronavei. Prin urmare, alerta nu trebuie confundată cu descoperirea unui dispozitiv exploziv.
România, în apropierea zonei în care a fost semnalată amenințarea
Incidentul a atras atenția și prin faptul că alerta a fost raportată în apropierea graniței dintre România și Bulgaria.
Schimbarea traseului aeronavei a avut loc în timp ce aceasta se afla în apropierea spațiului aerian românesc, însă aterizarea de urgență a fost efectuată pe aeroportul din Sofia.
Intervenția avionului militar bulgar a avut ca scop escortarea aeronavei civile până la aterizare, în conformitate cu procedurile de securitate aeriană.
Autoritățile continuă verificările pentru a stabili originea și credibilitatea amenințării. Până la clarificarea tuturor circumstanțelor, nu există o confirmare oficială că la bordul avionului s-ar fi aflat explozibili.
Incidentul s-a încheiat fără ca aeronava să fie implicată într-un accident, iar toți cei aflați la bord au putut coborî după aterizarea la Sofia. Ancheta urmează să stabilească detaliile alertei cu bombă care a determinat devierea zborului Austrian Airlines.