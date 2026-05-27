Accident rutier cumplit. Două persoane și-au pierdut viața, iar un copil de 4 ani a fost transportat de urgență la spital
Accident rutier
Un grav accident rutier s-a produs în apropierea localității Baccealia, din raionul Căușeni. Două persoane au murit în urma impactului violent dintre două autoturisme, iar un copil în vârstă de doar patru ani a ajuns la spital cu mai multe traumatisme.
Tragedia a avut loc în cursul zilei de astăzi, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.
Impact violent între un Volkswagen și o Dacia
Potrivit informațiilor oferite de poliție, în accident au fost implicate un autoturism Volkswagen și o mașină marca Dacia.
Volkswagenul era condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani. Din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, cele două vehicule s-au ciocnit violent.
În urma impactului devastator:
șoferul Daciei, un bărbat de 43 de ani, cetățean ucrainean, a murit pe loc;
o femeie de 36 de ani, pasageră în Volkswagen, și-a pierdut viața;
copilul femeii, în vârstă de 4 ani, a fost rănit și transportat la spital.
Copilul a fost preluat de ambulanță
Echipajele medicale ajunse la fața locului au acordat primul ajutor victimelor. Din păcate, pentru cele două persoane decedate nu s-a mai putut face nimic.
Băiatul de 4 ani a fost preluat de ambulanță și dus la spital pentru investigații și îngrijiri medicale, după ce a suferit mai multe traumatisme în urma accidentului.
Starea copilului nu a fost comunicată oficial până în acest moment.
Poliția a deschis o anchetă
Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului din raionul Căușeni.
Anchetatorii urmează să stabilească viteza cu care circulau cele două mașini, condițiile în care s-a produs impactul și dacă au existat alți factori care au contribuit la tragedie.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 22:32 - Anca Alexandrescu: Eu sunt doar o voce care duce mai departe niste mesaje. Orice ați face, nu-mi închideți gura și nici Realitatea. Nu ne vom opri
- 22:27 - Realitatea Plus, lăsată din nou fără emisie timp de trei ore. George Simion acuză „pumnul în gură pus democrației și libertății presei”
- 21:56 - George Simion, reacție acidă după acuzațiile de dezinformare: ”Românii au văzut cine a intoxicat spațiul public”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News