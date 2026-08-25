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Accident grav în Iași: doi bărbați au sărit dintr-un camion de 38 de tone rămas fără frâne

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 aug. 2026, 17:53

Un camion de 38 de tone a rămas fără control în comuna Scobinți, județul Iași, după o posibilă defecțiune a sistemului de frânare. Șoferul, în vârstă de 38 de ani, și pasagerul de 36 de ani au sărit din cabină în timp ce vehiculul se deplasa, după aproximativ doi kilometri în care camionul a continuat să înainteze fără să poată fi oprit.

Camionul se deplasa cu viteză

Noile imagini analizate de anchetatori surprind camionul înainte de răsturnare. Vehiculul circula cu viteză, se apropia de gardurile gospodăriilor și se balansa pe șosea.

Martorii le-au spus anchetatorilor că au auzit strigătele pasagerului cu puțin timp înainte ca acesta să sară din cabină. Șoferul a părăsit și el camionul în mers.

Vehiculul a distrus un gard

După ce cei doi au sărit, camionul și-a continuat deplasarea și s-a oprit după ce a distrus un gard din beton armat pe o lungime de aproximativ 30 de metri și a doborât un nuc.

La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de salvare, inclusiv un elicopter SMURD. Șoferul și pasagerul au fost transportați la spital, unde au rămas internați în stare gravă.

Poliția verifică defecțiunea tehnică

Anchetatorii au stabilit că șoferul nu consumase alcool. Una dintre ipotezele verificate este existența unei defecțiuni la sistemul de frânare, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

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