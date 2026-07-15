Percheziții uriașe la Casa de Pensii București: grupare suspectată că „fabrica” vechime în muncă. DIICOT, reacție ironică la adresa lui Pîslaru

Publicat 15 iul. 2026, 13:12 Actualizat 15 iul. 2026, 13:16 Sursă Realitatea PLUS

Procurorii DIICOT au declanșat miercuri o amplă operațiune într-un dosar care vizează o presupusă rețea specializată în falsificarea adeverințelor de vechime în muncă. Printre locațiile vizate de percheziții se numără și sediul Casei de Pensii a Municipiului București. Potrivit informațiilor apărute pe surse judiciare, prejudiciul estimat în acest caz depășește 7 milioane de lei.

Distribuie articolul