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Mașină de 150.000 de euro, indisponibilizată în Vaslui. Polițiștii au făcut descoperirea după un control de rutină

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 iul. 2026, 17:56

Un autoturism de lux, evaluat la aproximativ 150.000 de euro și căutat pentru confiscare de autoritățile din Cehia, a fost depistat de polițiștii de frontieră în județul Vaslui, la doar o zi după emiterea alertei internaționale.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Huși și ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui, în cadrul unor controale dedicate combaterii traficului cu autoturisme furate.

Luni, în jurul orei 13:30, oamenii legii au oprit în localitatea Râșești un ansamblu format dintr-un microbuz și o remorcă tip platformă, pe care era transportat un autoturism fabricat în anul 2023.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date internaționale, polițiștii au constatat că vehiculul figura ca fiind căutat pentru confiscare, în baza unei semnalări introduse de autoritățile din Cehia începând cu data de 12 iulie.

Autoturismul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, iar ancheta vizează suspiciunea privind săvârșirea infracțiunii de tăinuire. Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care mașina a ajuns pe teritoriul României.

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