Actualitate· 1 min citire

Ora 20:55 - Editie incendiară Culisele Statului Paralel. Viorel Pașca rupe tăcerea

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat16 iul. 2026, 16:37
Actualizat16 iul. 2026, 16:41
SursăRealitate Plus

Ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”! În timp ce românii sunt cocoșați cu taxe și îngenuncheați de scumpiri, lipitorile de la partide încasează.

Tunurile date de gașca Bolojan-USR pe ultima sută de metri: cum s-au mufat la banii publici prin ONG-uri și ce vrea să facă UE cu banii din depozitele populației.

Iar Viorel Pașca rupe tăcerea, în exclusivitate, la Realitatea PLUS. Cine răspunde pentru trauma bolnavilor și pentru acest abuz de proporții?

Ce ni se pregătește pe ascuns, aflați, aflați de la Anca Alexandrescu în acestă seară de la 20.55 de minute!

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

culisele statului paralelviorel pascailie bolojananca alexandrescu

Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe