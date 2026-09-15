Jandarmeria București reacționează după incidentul în care echipa Realitatea PLUS a fost atacată în timpul protestului din Piața Victoriei

Publicat 15 sept. 2026, 18:50 Sursă Realitatea.Net

Iacob Alexandru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, a declarat la Realitatea PLUS că forțele de ordine analizează imaginile operative pentru identificarea persoanelor responsabile de agresiunea asupra echipei Realitatea Plus prezentă la protestele din Piața Victoriei.

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