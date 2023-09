Luna septembrie vine cu producții noi pe Netflix, filme și seriale pentru toate gusturile și toate vârstele.

Filme Netflix septembrie 2023. Descoperă lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmări, pe Netflix, începând din luna septembrie. Vezi și cu ce coduri secrete pe Netflix poți accesa mai multe filme și seriale. Poți începe cu: Sex Education: Sezonul 4, un nou și ultim sezon ce se deschide cu Maeve în America, Moordale închis, și cu Otis care trebuie să se integreze în liceul Cavendish, unde nu este singurul sexoterapeut; El Conde, o comedie neagră cu elemente horror care imaginează un univers paralel inspirat din istoria chiliană recentă; The Wonderful Story of Henry Sugar, adaptarea lui Wes Anderson a nuvelei omonime, de Roald Dahl.

În plus, filmele Band of Brothers, Erin Brockovich, Fight Club, The Italian Job, The Pacific, dar și cel de-al doilea sezon din Flavours of Romania vin pe platformă, așa că nu uita să le adaugi în lista ta!

Filme care apar pe Netflix în septembrie 2023

Happy Ending – 1 septembrie

What If – 7 septembrie

Freestyle – 13 septembrie

Love at First Sight – 15 septembrie

Overhaul – 27 septembrie

Nowhere – 29 septembrie

Seriale care apar pe Netflix în septembrie 2023

Disenchantment – partea 5 – 1 septembrie

6IXTYNIN9 The series – 6 septembrie

Infamy – 6 septembrie

Dear Child – 7 septembrie

Top Boy – sezonul 3 – 7 septembrie

Virgin River – sezonul 5 – 7 septembrie

A Time Called You – 8 septembrie

Burning Body – 8 septembrie

Glow Up – sezonul 5 – 12 septembrie

Surviving Summer – sezonul 2 – 15 septembrie

The Club – sezonul 2 – 15 septembrie

Love is Blond – sezonul 5 – episoadele 1-4 din 22 septembrie și episoadele 5-7 din 29 septembrie

Castelvania: Nocturne – 28 septembrie