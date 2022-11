Toți cei care au venituri mici vor spune fără să ezite că banii aduc fericirea. Dar cât de multă fericire aduc de fapt câștigurile mari? Directorul Centrului de Cercetare a Bunăstării din cadrul Universității Oxford, Jan Emmanuel de Neve, a încercat să răspundă la această întrebare, apelând la cifre și la date concrete.

Iar intervenția profesorului este mai mult decât binevenită în această perioadă, pe măsură ce costul traiului de zi cu zi este tot mai ridicat din cauza inflației. Din cauza crizei financiare, în prezent, oamenii îmbrățișează ideea „supraviețuirea are prioritate, fericirea o lăsăm mai târziu”.

Fericirea vine sau nu odată cu dublarea salariului

Ceea ce contează de fapt este modul nostru de raportare la calitatea vieții pe care o avem, de aceea există o legătură între bani și fericire. Dar aceasta se reflectă în salariu.

Starea de bine privind banii atinge un nivel ridicat atunci când un salariu de 20.000 de lire pe an crește până la 40.000 de lire pe an, în Marea Britanie. Și pentru a avea același nivel al stării de fericire, trebuie ca salariul să crească în același ritm, de la 40.000 de lire pe an la 80.000 de lire – și tot așa. Deci pentru a avea același impact și pentru a fi la fel fericit, salariul ar trebui să fie dublat de fiecare dată. Or, acest lucru este posibil de foarte puține ori.

Un studiu efectuat în anul 2010 de Angus Deaton și Daniel Kahneman, doi laureați ai Premiului Nobel, au subliniat că cifra magică pentru fericire este de 50.000 de lire pe an. Iar diferența între cei care câștigă această sumă și cei care au un venit mai mic nu stă în nivelul fericirii, ci în numărul mai mic de griji.

Ce este important este că adolescenții fericiți vor câștiga mai mulți bani.

„Cred că cea mai importantă întrebare nu este dacă banii te fac mai fericit, ci dacă oamenii fericiți fac mai mulți bani? S-a demonstrat că, dacă analizezi adolescenții și nivelul lor de fericire, poți anticipa câți bani vor câștiga în viitor”, a spus profesorul de la Universitatea Oxford.

Acesta mai spune că nu trebuie să fie indusă ideea potrivit căreia unii oameni se nasc cu abilitatea de a câștiga mulți bani. De fapt, adulții ar trebui să se asigure că tinerii și copiii au un mod de gândire pozitiv.

Una dintre soluțiile pentru a atinge fericirea indiferent de nivelul venitului este renunțarea la grijile privind produsul intern brut și aplecarea asupra unei gândiri mai pozitive.

