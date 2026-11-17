Selecționata de fotbal a României a fost învinsă de Bosnia-Herțegovina cu scorul de 2-1 (1-1), marți seara, pe Stadionul ''Bilino Polje'' din Zenica, în Grupa B4 a Ligii Națiunilor, astfel că tricolorii vor juca un baraj pentru menținerea în Liga B.
Gazdele au egalat după gafa lui Rațiu
Tricolorii au deschis scorul rapid, prin Daniel Bîrligea (6), gazdele au întors rezultatul prin golurile marcate de Benjamin Tahirovic (44) și Esmir Bajraktarevic (82).
România a ocupat ultimul loc în grupa sa și va juca un baraj în martie (dublă manșă) pentru menținerea în al doilea eșalon valoric cu o echipă clasată pe locul al doilea în Liga C (Belarus, Cipru, Feroe sau Estonia).
Echipa României a făcut o primă repriză foarte bună, în care s-a apărat exact până la un punct și a fost aproape să își dubleze avantajul în câteva rânduri.
Bîrligea (5) a amenințat poarta gazdelor cu un șut peste de la 18 metri, iar apoi a deschis scorul (6), cu un șut la care portarul Zlomislic a avut o parte de vine, după o pasă bună venită de la Man.
Bosniacii s-au aruncat în atac și Tahirovic (8) a trimis pe lângă poartă din careu. Alajbegovic (9) a șutat de la 22 de metri, dar Hindrich a fost la post.
Bîrligea (20) a fost din nou în prim plan, cu un șut din unghi, dar Zlomislic a reținut în doi timpi.
Alajbegovic (23) a fost imprecis din careu, iar Mahmic (29) a tras din întoarcere de la 20 de metri, fără emoții pentru Hindrich.
Hagi (35) l-a testat pe Zlomislic cu un șut din unghi, dar portarul a respins.
Când ambele echipe așteptau fluierul final al primei reprize, la o minge neutră aruncată în careu (44), Rațiu a gafat și Tahirovic a împins mingea în poartă, restabilind egalitatea.
Jocul a fost întrerupt circa două minute de către arbitru din cauza scandărilor publicului
Tricolorii au început bine și repriza secundă, dar Zlomislic (48) a avut un reflex la mingea reluată de Bîrligea la recentrarea lui Drăgușin. Bîrligea (52) a șutat la colțul scurt, dar același Zlomislic s-a remarcat.
Bajraktarevic (60) a șutat din afara careului, dar Hindrich a apărat. Portarul Legiei Varșovia a fost providențial la reluarea lui Demirovic din 6 metri (79).
Corbu (80) a avut o șansă bună, dar a șutat mult peste poartă din 14 metri.
În min. 82, Bajraktarevic l-a depășit pe Drăgușin și a șutat din unghi la vinclu, marcând golul victoriei Bosniei-Herțegovinei.
România a căutat egalarea, dar nu a reușit să creeze pericol major în careul gazdelor. La ultima fază, portarul Zlomislic a apărat mingea trimisă cu capul de Man (90+6).
În min. 72, jocul a fost întrerupt circa două minute de către arbitru din cauza scandărilor publicului. Jose Maria Sanchez a discutat cu căpitanii celor două echipe și cu cei doi selecționeri, iar de la stația de amplificare s-a făcut un apel, iar jocul s-a reluat.