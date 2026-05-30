„Milogii joacă prin Europa!” Olaru și Tănase, ironii devastatoare după victoria cu Dinamo pentru barajul Conference League

FCSB a obţinut dramatic calificarea în cupele europene după victoria cu 2-1 în faţa lui Dinamo, în urma prelungirilor disputate pe stadionul Arcul de Triumf. La finalul partidei, Darius Olaru şi Florin Tănase au oferit câteva declaraţii ironice la adresa rivalilor din București.

Pe parcursul meciului, căpitanul roş-albaştrilor a fost ţinta scandărilor venite din partea galeriei dinamoviste, care l-a ironizat în repetate rânduri. Olaru a ales însă să răspundă cu aceeaşi monedă după fluierul final.

Mijlocaşul FCSB-ului, care a continuat să joace deşi a suferit o accidentare la cap şi a avut nevoie de bandaj, a declarat că pentru el actualul sezon rămâne unul dezamăgitor, în ciuda calificării în Conference League.

„Am mai spus. Pentru mine acest sezon e un eșec, echipa asta merită mai mult decât Conference League, trebuie să își dorească mai mult”, a afirmat Olaru. Totuşi, acesta nu a ratat ocazia să răspundă ironiilor venite din tribune.

„Să continue să facă articole, postări pe social media. Noi mergem în Europa. M-am simțit bine, m-am simțit important. M-aș fi bucurat să jucăm pe un stadion și mai mare să strige mai mulți”, a spus jucătorul FCSB.

La rândul său, Florin Tănase a oferit una dintre cele mai comentate replici ale serii atunci când a fost întrebat despre scandările fanilor dinamovişti. „Milogii joacă prin Europa”, a răspuns atacantul, într-o declaraţie care a stârnit și mai mult suflarea dinamovistă.

Tănase a recunoscut că victoria nu poate şterge complet dezamăgirea unui sezon în care FCSB a ratat obiective importante, însă consideră că succesul din baraj aduce măcar o satisfacţie pentru suporteri.

Fotbalistul a subliniat că echipa nu ar fi trebuit să ajungă în play-out şi că lupta pentru calificarea europeană printr-un baraj a fost consecinţa unui sezon sub aşteptări. Cu toate acestea, victoria contra marii rivale şi accesul în cupele europene au oferit un final pozitiv pentru roş-albaştri.