FOTBAL: Sepsi câștigă din penalty meciul cu FC Argeș (VIDEO)

Covăsnenii s-au impus la limită, cu 1-0

Sepsi - FC Argeș s-a terminat 1-0, chiar dacă gazdele au ratat mai mult și au avut și o bară.

Meciul a început cu două ocazii ale lui Sepsi, ambele prin Purece. Covăsnenii au continuat să atace, iar șutul lui Nouvier a fost prins de portarul Croitoru.

Ultima șansă a primei reprize i-a aparținut tot lui Sepsi, care a nimerit bara prin șutul de la distanță al lui Vașvari.

În partea a doua, mingea l-a lovit în mână pe Mezza Colli în careu, iar Istvan Fulop a transformat lovitura de pedeapsă obținută.

Elevii lui Leo Grozavu au mai avut două ocazii mari, prin Aganovic și Fulop, iar argeșenii au ratat prin Grecu și Sepsi - FC Argeș s-a terminat 1-0.

SURSĂ: DIGISPORT