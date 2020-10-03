FOTBAL: Sepsi câștigă din penalty meciul cu FC Argeș (VIDEO)
Covăsnenii s-au impus la limită, cu 1-0
Sepsi - FC Argeș s-a terminat 1-0, chiar dacă gazdele au ratat mai mult și au avut și o bară.
Meciul a început cu două ocazii ale lui Sepsi, ambele prin Purece. Covăsnenii au continuat să atace, iar șutul lui Nouvier a fost prins de portarul Croitoru.
Ultima șansă a primei reprize i-a aparținut tot lui Sepsi, care a nimerit bara prin șutul de la distanță al lui Vașvari.
În partea a doua, mingea l-a lovit în mână pe Mezza Colli în careu, iar Istvan Fulop a transformat lovitura de pedeapsă obținută.
Elevii lui Leo Grozavu au mai avut două ocazii mari, prin Aganovic și Fulop, iar argeșenii au ratat prin Grecu și Sepsi - FC Argeș s-a terminat 1-0.
Rezumatul video al meciului, AICI.
SURSĂ: DIGISPORT
