Turcia îl omagiază pe Mircea Lucescu: moment de reculegere la toate meciurile
Mircea Lucescu
Federația Turcă de Fotbal a anunțat că toate meciurile din ligile profesioniste programate în perioada 8–13 aprilie vor începe cu un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.
De asemenea, cluburile vor avea posibilitatea să poarte banderole negre, ca semn de respect pentru fostul antrenor, care a avut un impact major în fotbalul turc.
În mesajul transmis, oficialii au subliniat contribuția importantă a lui Mircea Lucescu, considerat una dintre figurile marcante ale fotbalului din Turcia și la nivel internațional.
„În semn de omagiu pentru Mircea Lucescu, una dintre personalitățile marcante ale fotbalului turc și mondial, fost antrenor al echipei naționale a Turciei, precum și al cluburilor Galatasaray și Beşiktaş, se va ține un moment de reculegere de un minut înaintea tuturor meciurilor din Ligile Profesioniste care se vor disputa în perioada 8-13 aprilie.
De asemenea, cluburile care doresc acest lucru vor putea purta banderole negre”, a transmis Federația Turcă de Fotbal. Decizia vine în contextul valului de reacții și omagii din lumea sportului după dispariția antrenorului român, care a lăsat o amprentă puternică în cariera sa internațională.
