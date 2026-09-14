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Sport· 1 min citire
Eșec pe piața transferurilor. Atacantul de un milion de euro o părăsește pe Universitatea Craiova
FOTO: Profimedia
Heriberto Tavares se pregătește să revină în Israel după ce nu a reușit să se impună în tricoul alb-albaștrilor.
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