Topul facultăților care oferă cele mai mari șanse de angajare.Domeniile cu cele mai mici rate ale șomajului în rândul absolvenților

Publicat 18 iul. 2026, 11:36 Sursă Realitatea.Net

Alegerea facultății poate face diferența între o integrare rapidă pe piața muncii și o căutare îndelungată a unui loc de muncă. Datele Eurostat arată că absolvenții de studii superioare au un risc semnificativ mai mic de șomaj, iar România se numără printre țările europene cu cele mai scăzute rate ale șomajului în rândul acestora. Iată domeniile în care absolvenții își găsesc cel mai repede un loc de muncă.

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