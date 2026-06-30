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Român arestat în Germania, acuzat că pregătea o organizație teroristă de extremă dreapta

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Covasna
Scris de Realitatea de Covasna Publicat: 30 iun. 2026, 14:18

Un cetățean român, identificat drept Nichita P., a fost arestat în Germania, fiind acuzat că a încercat să fondeze o organizație teroristă de extremă dreapta.

Potrivit Parchetului Federal german, acesta ar fi urmărit declanșarea unui „război terorist” în România, prăbușirea statului român și instaurarea unei entități statale inspirate de ideologia național-socialistă.

Bărbatul a fost reținut în regiunea Enz, din landul Baden-Württemberg, de polițiști din Baden-Württemberg și Renania-Palatinat. Anchetatorii susțin că, începând din 2023, el ar fi încercat să recruteze membri, în special tineri români, prin două canale administrate pe o aplicație de mesagerie.

Potrivit acuzațiilor, Nichita P. i-ar fi îndemnat pe urmăritori să comită infracțiuni, de la realizarea de graffiti cu simboluri extremiste până la atacuri incendiare asupra clădirilor folosite de migranți sau membri ai comunității LGBTQ+. De asemenea, ar fi publicat instrucțiuni pentru fabricarea de otrăvuri, explozibili, cocktailuri Molotov și mașini-capcană.

Suspectul urma să fie prezentat unui judecător de instrucție de la Curtea Federală de Justiție din Karlsruhe, care va decide asupra arestării preventive.

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