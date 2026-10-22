Poliția a monitorizat din aer șoselele cu risc ridicat din județul Covasna

Publicat 22 oct. 2026, 09:18 Sursă Covasna Media

Principalele artere rutiere din județul Covasna au fost supravegheate din aer marți, 20 octombrie, într-o acțiune comună a poliției și a Inspectoratului General de Aviație, menită să prevină accidentele.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre politia romana