Poliția a monitorizat din aer șoselele cu risc ridicat din județul Covasna

Principalele artere rutiere din județul Covasna au fost supravegheate din aer marți, 20 octombrie, într-o acțiune comună a poliției și a Inspectoratului General de Aviație, menită să prevină accidentele.
Acțiunea a vizat depistarea comportamentelor periculoase în trafic pe sectoarele de drum cu risc ridicat de accidente. Elicopterul folosit pentru monitorizare a fost pus la dispoziție de Inspectoratul General de Aviație.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Covasna, supravegherea aeriană a sprijinit activitățile de control ale polițiștilor rutieri. „Monitorizarea din aer permite observarea unor comportamente periculoase în trafic și sprijină activitățile de supraveghere și control desfășurate de polițiștii rutieri, în vederea reducerii riscului de producere a evenimentelor rutiere”, a transmis IPJ Covasna.
Poliția reamintește șoferilor importanța respectării limitelor de viteză, păstrării distanței față de vehiculul din față și efectuării în siguranță a depășirilor. Conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste prudență în apropierea intersecțiilor și în zonele cu vizibilitate redusă, adaptând viteza la condițiile de drum și de trafic.