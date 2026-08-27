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Planul extrem al lui Putin: Distrugerea Kievului și spectrul armelor nucleare tactice
Vladimir Putin
Liderul rus ia în calcul o escaladare majoră a războiului, însă nu există încă dovezi ale unei acțiuni nucleare iminente
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