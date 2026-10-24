Parteneriat local pentru salvări la înălțime: pompierii din Covasna se pregătesc cu sprijinul Vertical Tera Service

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:36

Alpiniștii salvatori ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Covasna se pregătesc pentru misiunile dificile cu ajutorul unei firme locale, Vertical Tera Service (VTS). Compania le pune la dispoziție un spațiu pentru antrenamente. Pentru această colaborare, reprezentanții firmei au primit din partea pompierilor covăsneni o diplomă și o plachetă de apreciere.

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