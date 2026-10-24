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Parteneriat local pentru salvări la înălțime: pompierii din Covasna se pregătesc cu sprijinul Vertical Tera Service

ISU Covasna

ISU Covasna

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Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:36

Alpiniștii salvatori ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Covasna se pregătesc pentru misiunile dificile cu ajutorul unei firme locale, Vertical Tera Service (VTS). Compania le pune la dispoziție un spațiu pentru antrenamente. Pentru această colaborare, reprezentanții firmei au primit din partea pompierilor covăsneni o diplomă și o plachetă de apreciere.

Potrivit ISU Covasna, colaborarea se desfășoară în baza unui protocol care le permite alpiniștilor salvatori să își exerseze și să își perfecționeze deprinderile necesare intervențiilor la înălțime. Reprezentanții VTS participă, de asemenea, la exercițiile și activitățile de pregătire organizate de salvatori, dar și la intervenții.

„Datorită protocolului de colaborare, colegii noștri alpiniști salvatori beneficiază de un spațiu pus la dispoziție de VTS, unde pot exersa și își pot perfecționa deprinderile necesare misiunilor de salvare”, au transmis reprezentanții ISU Covasna.

În semn de recunoștință pentru sprijinul oferit, inspectoratul a acordat companiei o diplomă și o plachetă de apreciere. Totodată, plutonierul adjutant-șef Dan Gunea a fost recompensat cu o diplomă pentru implicarea sa în pregătirea alpiniștilor salvatori.

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