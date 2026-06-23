Noua regulă din Codul Rutier pentru șoferii cu permis de sub doi ani

O nouă restricție la volan. Șoferii începători care dețin permisul de mai puțin de doi ani sunt vizați de o modificare importantă în Codul Rutier. Aceștia nu vor mai putea urca la volanul mașinilor cu un raport putere/masă mai mare de 0,075 kW pentru fiecare kilogram al autoturismului. Noua regulă îi va obliga pe tinerii șoferi să fie mult mai atenți atunci când își aleg prima mașină.
Noua modificare din Codul Rutier nu se limitează la criteriile clasice, precum capacitatea cilindrică sau numărul absolut de cai-putere. Factorul decisiv în stabilirea interdicției este raportul dintre puterea motorului și masa totală a vehiculului. Această abordare tehnică înseamnă că inclusiv o mașină de dimensiuni reduse, dar dotată cu un motor performant, va fi considerată ilegală pentru un conducător auto fără experiență, din cauza greutății sale scăzute raportate la putere.
De ce este periculos raportul putere/masă pentru un începător?
Acest indicator reflectă, în mod direct, capacitatea de accelerare și rapiditatea cu care un autoturism reacționează în trafic. O mașină care dezvoltă o viteză mare într-un timp foarte scurt devine extrem de dificil de controlat în momentele critice, transformându-se într-un risc major pentru cei care nu au reflexele formate. Inițiatorii proiectului subliniază că primii doi ani de la obținerea permisului reprezintă o perioadă critică în care se deprind obiceiurile la volan, motiv pentru care limitarea accesului la vehiculele sportive este vitală pentru reducerea numărului de accidente.
Care sunt excepțiile: Când poți conduce o mașină puternică?
Proiectul de lege prevede și două situații speciale în care tinerii șoferi pot deroga de la această regulă:
Prezența unui însoțitor experimentat: Un șofer aflat în primii doi ani de condus va putea urca la volanul unei mașini puternice doar dacă pe scaunul din dreapta se află un pasager cu o vechime de minimum 10 ani în deținerea permisului auto, rolul acestuia fiind unul activ, de supraveghere și ghidare.
Utilizarea mașinii în scop profesional: Restricția nu se aplică dacă autovehiculul este folosit pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Totuși, în cazul unui control în trafic, șoferul este obligat să prezinte documente doveditoare, cum ar fi un contract de muncă sau o legitimație oficială.
Sancțiuni drastice și parcursul legislativ
Conducătorii auto care ignoră noua legislație riscă amenzi substanțiale, polițiștii rutieri având dreptul de a aplica sancțiuni chiar și în cazul în care limita tehnică admisă este depășită extrem de puțin.
Inițiativa a primit deja raport de adoptare, cu o serie de amendamente, în comisiile de specialitate din Parlament. Pentru a intra oficial în vigoare și a modifica regulile de pe șoselele din România, proiectul de lege trebuie să primească votul decisiv în Camera Deputaților, urmat de promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial.