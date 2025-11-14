Lady Gaga a făcut noi dezvăluiri despre perioada extrem de dificilă prin care a trecut, mărturisind că a filmat „A Star Is Born” în timp ce urma un tratament cu litiu.

Lady Gaga, dezvăluiri tulburătoare despre lupta cu problemele psihice: „Nu credeam că voi reuși să trec peste

Artista a povestit pentru revista Rolling Stone că anii 2017, 2018 și 2019 au fost marcați de probleme severe de sănătate mintală, în ciuda succeselor profesionale și a premiilor primite.

„Am filmat A Star Is Born sub influenţa litiului”, a declarat Gaga, explicând că în spatele aparițiilor publice și a recunoașterii internaționale se ascundea o luptă personală intensă.

Chiar și familia ei observa schimbări îngrijorătoare în comportamentul său. „Într-o zi, sora mea mi-a spus: «Nu-mi mai recunosc sora»” , a povestit artista.

Cântăreața a decis la acel moment să își anuleze turneul, după ce starea ei s-a deteriorat rapid. „Într-o zi, m-am dus la spital pentru a primi îngrijiri psihiatrice. Aveam nevoie de o pauză. Nu puteam face nimic... Eram complet distrusă. Era cu adevărat înfricoşător”.

Gaga spune că a trecut prin perioade în care își pierduse speranța. „La un moment dat, nu credeam că voi reuşi să trec peste asta... Mă simt foarte norocoasă că sunt în viaţă. Ştiu că poate părea dramatic, dar ştim cum se poate termina.”

În 2017, artista a anulat 18 concerte din turneul Joanne World Tour, invocând „dureri puternice” și probleme de sănătate mintală. Cu un an înainte, dezvăluise că suferă de stres post-traumatic în urma unui viol trăit la vârsta de 19 ani.