Interzis pe drumurile tehnologice de pe A7. Autoritățile te urmăresc pe camere și fac plângere la Poliție

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău atrage atenția asupra unei probleme tot mai frecvente pe Autostrada A7, unde drumurile tehnologice din vecinătatea șantierului sunt utilizate de persoane neautorizate, inclusiv fermieri și șoferi.
Aceste spații sunt destinate exclusiv întreținerii autostrăzii și intervențiilor de urgență, iar accesul public este strict interzis.
Reprezentanții instituției avertizează că aceste încălcări pot duce la situații periculoase, inclusiv pătrunderea animalelor pe carosabil, cu potențial ridicat de producere a unor accidente grave.
Drumurile tehnologice, destinate exclusiv intervențiilor
Potrivit DRDP Buzău, drumurile tehnologice aferente Autostrăzii A7 sunt utilizate doar de administratorul drumului pentru lucrări de întreținere sau de autospecialele de poliție, pompieri și ambulanță în cazuri de urgență.
Delimitarea față de terenurile agricole este realizată prin garduri de protecție, prevăzute cu porți care pot fi deschise exclusiv de către administratorul drumului. În ultima perioadă însă, aceste reguli ar fi fost încălcate frecvent.
„În paralel cu autostrada se regăsesc drumuri tehnologice utilizate doar de către administratorul drumului pentru întreținere sau în cazuri excepționale pentru autospecialele de poliție, pompieri, ambulanță. Este interzisă circulația altor tipuri de vehicule pe aceste drumuri. Delimitarea dintre drumurile tehnologice și terenurile agricole se face prin garduri de plasă care din loc în loc au porți care pot fi deschise de către administratorul drumului, pentru acces. De la deschiderea circulației pe A7, sunt persoane, fermieri, care fie rup gardurile, fie deschid porțile și intră pe drumurile tehnologice. Rolul cel mai important al gardurilor este cel de a opri animalele aflate în zona agricolă de a pătrunde în zona de autostradă, cum s-a întâmplat cu porcii mistreți la Poșta Câlnău”, a declarat purtătorul de cuvânt al DRDP Buzău, Mirela Copariu.
Patrulări intensificate și monitorizare video
În urma creșterii numărului de incidente, autoritățile au anunțat măsuri suplimentare de supraveghere. Echipele DRDP au intensificat patrulările în zonele vulnerabile și monitorizează permanent situația prin camerele video instalate de-a lungul autostrăzii.
Reprezentanții instituției spun că vor fi identificate persoanele care pătrund ilegal pe aceste drumuri, urmând ca ulterior să fie sesizate organele de poliție.
„Am intensificat patrularea, folosim și imaginile de pe camerele video, astfel încât să identificăm persoanele respective și să facem plângere la Poliție. O să demarăm o campanie de informare la care vom invita la discuții toți reprezentanții asociațiilor agricole pentru a le explica faptul că drumurile tehnologice nu sunt destinate circulației publice”, a precizat sursa citată.
Campanie de informare pentru fermieri și comunități locale
Pe lângă măsurile de control, DRDP Buzău anunță și lansarea unei campanii de informare adresate fermierilor și reprezentanților asociațiilor agricole din zonă. Scopul acesteia este clarificarea regulilor privind utilizarea infrastructurii adiacente autostrăzii și prevenirea unor noi încălcări.
Instituția subliniază că, în perioada următoare, odată cu intensificarea lucrărilor agricole, riscurile pot crește, motiv pentru care este necesară o colaborare mai strânsă cu comunitățile locale.
Risc major pentru siguranța rutieră
DRDP Buzău avertizează că accesul neautorizat pe drumurile tehnologice poate duce la situații critice, în special prin facilitarea pătrunderii animalelor pe carosabilul autostrăzii. Gardurile de protecție au rolul de a preveni astfel de incidente, însă deteriorarea sau deschiderea lor neautorizată le reduce eficiența.
Autoritățile cer respectarea strictă a regulilor de acces și transmit că vor continua verificările și acțiunile de control în zonele vizate de incidente.