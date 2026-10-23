Gheorghe Scoarță, cantor din Întorsura Buzăului, are nevoie de ajutor pentru o intervenție cardiacă

Gheorghe Scoarță, cantor din Întorsura Buzăului, are nevoie de sprijin pentru o intervenție cardiacă. Comunitatea este chemată să îi fie alături.
Gheorghe Scoarță, cantor din Întorsura Buzăului, trece printr-o perioadă dificilă și are nevoie de sprijin pentru a putea beneficia de o intervenție cardiacă. Situația sa aduce în prim-plan importanța solidarității comunității în momentele în care sănătatea devine o luptă dificilă.
Apel la solidaritate pentru Gheorghe Scoarță
Cunoscut în comunitatea din Întorsura Buzăului pentru activitatea sa de cantor, Gheorghe Scoarță are nevoie de ajutor pentru a face față provocărilor medicale cu care se confruntă, scrie Covasna Media.
O intervenție cardiacă poate presupune costuri și dificultăți importante pentru pacient și familia sa. În astfel de momente, sprijinul celor din jur poate conta enorm, atât din punct de vedere financiar, cât și moral.
Comunitatea poate contribui la sprijinirea cantorului
Povestea lui Gheorghe Scoarță este un prilej de a evidenția rolul solidarității și al implicării comunitare în sprijinirea persoanelor care se confruntă cu probleme grave de sănătate.
Cei care doresc să îi ofere ajutor sunt încurajați să consulte informațiile oficiale privind situația sa și modalitățile prin care pot contribui.
Donațiile pot fi făcute în contul bancar deschis pe numele său:
Beneficiar: Scoarță Gheorghe
IBAN: RO06 RNCB 0126 0093 6420 0003.