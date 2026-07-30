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Festivalul de folk "Vama de la Munte", în weekend, la Vama Buzăului
Festivalul de folk Vama de la Munte / FOTO: Primăria Vama Buzăului
Publicat30 iul. 2026, 11:39
Sursărealitatea.net
Mult așteptatul festival Vama de la Munte se va desfășura chiar în acest weekend. Ediția cu numărul 7 va aduce pe scena de la Vama Buzăului nume mari ale folkului românesc, dar și din alte genuri îndrăgite de muzică.
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