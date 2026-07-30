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Festivalul de folk "Vama de la Munte", în weekend, la Vama Buzăului

Festivalul de folk Vama de la Munte / FOTO: Primăria Vama Buzăului

Festivalul de folk Vama de la Munte / FOTO: Primăria Vama Buzăului

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 11:39
Sursărealitatea.net

Mult așteptatul festival Vama de la Munte se va desfășura chiar în acest weekend. Ediția cu numărul 7 va aduce pe scena de la Vama Buzăului nume mari ale folkului românesc, dar și din alte genuri îndrăgite de muzică.

Așadar, două zile de folk îi aşteaptă pe iubitorii genului, în 1 şi 2 august, la Vama Buzăului.

Ajuns la ediţia a VII-a, Festivalul „Vama de la Munte” păstrează atmosfera care l-a făcut cunoscut: artişti iubiţi de mai multe generaţii şi concerte sub cerul liber, cu public aşezat pe baloţi de paie şi foc de tabără în fiecare seară, începând cu ora 16.00.

Printre artiştii invitaţi în această ediţie se numără Vlady Cnejevici, Cătălin Stepa şi Aurelian Epuraş, Fără Zahăr, Mircea Baniciu & Band, Iris - Cristi Minculescu, Valter & Boro. Şi Ducu Bertzi, creatorul acestui eveniment, în fapt, era pe lista artiştilor care ar fi trebuit să susţină un recital, dar acesta a fost anulat. Ieri, artistul a anunţat că s-a stins din viaţă mama sa. 

În locul lui Ducu Bertzi, pe 1 august va concerta Florin Săsărman.

În concluzie, cea de-a șaptea ediție a festivalului de folk Vama de la Munte se anunță extrem de bogată, atât în artiștii care vor evolua pe scenă, dar și prin ceea ce Vama Buzăului va oferi, de la produsele locale, masa servită în punctele gastronomice locale și, nu în ultimul rând, la cazarea pe care pensiunile, agropensiunile și locurile de campare din Vama Buzăului le oferă.

Vama de la Munte este un festival apreciat nu numai pentru muzică, ci și pentru frumusețea zonei, astfel că, de la an la an, numărul celor care vin la festival, dar și în alte perioade ale anului, este tot mai mare.

 

 

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