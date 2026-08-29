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Social· 1 min citire
Doi români, printre victimele recentului incendiu din Elveţia
Incendiu Elveția
Publicat29 aug. 2026, 10:54
Sursărealitatea.net
Incendiul a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la o clădire în care funcționa un restaurant și se aflau mai multe locuințe. Imobilul a fost distrus complet de flăcări.
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