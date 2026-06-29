Bacalaureat 2026 începe cu proba la Limba română. Măsuri speciale din cauza codului roșu de caniculă

Aproape 131.000 de absolvenți de liceu susțin astăzi, 29 iunie, prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat 2026, cea la Limba și literatura română. Accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 7:30 și 8:30, pe baza unui act de identitate valabil, iar examenul începe la ora 9:00.

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