ANAF avertizează asupra escrocheriilor cu mașini inexistente vândute online

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a semnalat o nouă metodă de fraudă, în care escrocii vând online autoturisme inexistente folosind documente falsificate cu antetul instituției.
Escrocii au creat anunțuri pentru mașini care nu există, prețurile fiind atractive pentru a atrage cumpărători. Pentru a genera încredere, inamicii reproduc documente oficiale, inclusiv cele cu antetul ANAF.
Mironel Panturoiu, secretarul general al ANAF, a explicat că documentele falsificate erau concepute să pară autentice pentru o persoană fără cunoștințe de specialitate. Reprezentanții instituției au identificat însă falsurile după ce au verificat structura documentelor și procedurile oficiale de valorificare a bunurilor.
ANAF vinde efectiv autoturisme provenite din confiscări sau executări silite, dar anunțurile oficiale sunt publicate exclusiv pe platforma eLicitații sau în magazinele instituției.
Controale la comercianții de mașini second-hand
În paralel cu avertizările către cetățeni, inspectorii Antifraudă au demarat controale la comercianții de autoturisme second-hand din întreaga țară. Verificările vizează peste 30 de firme care au în stoc mașini evaluate la o valoare totală de peste 38 de milioane de euro.
Inspectorii urmăresc traseul autoturismelor, de la achiziție până la vânzarea către client, acordând o atenție deosebită mașinilor importate și modului în care este aplicată taxa pe valoarea adăugată (TVA). De asemenea, sunt comparate datele fiscale cu stocurile declarate, numărul mașinilor scoase la vânzare și prețurile afișate.
Scopul controalelor este identificarea comercianților care ar putea ascunde venituri sau declara valori mai mici decât cele reale în documentele contabile.