ANAF avertizează asupra escrocheriilor cu mașini inexistente vândute online

Publicat 16 oct. 2026, 11:33 Sursă jurnnaluldearges

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a semnalat o nouă metodă de fraudă, în care escrocii vând online autoturisme inexistente folosind documente falsificate cu antetul instituției.

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