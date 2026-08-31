31 august - Ziua Limbii Române

La 31 august este sărbătorită Ziua Limbii Române, fiind instituită prin Legea nr. 53/2013.
Propunerea legislativă privind instituirea acestei zile a fost inițiată în 2011 de 166 de parlamentari din toate grupurile politice care au depus la Senat un proiect de lege prin care au solicitat proclamarea zilei de 31 august drept Ziua Limbii Române.
Demersul legislativ a fost aprobat de Senat, la 6 decembrie 2011, și de Camera Deputaților, la 19 februarie 2013.
Legea a fost promulgată de președintele Traian Băsescu la 13 martie 2013 și a fost publicată în Monitorul Oficial la 19 martie 2013.
Potrivit textului legii, Ziua Limbii Române poate fi sărbătorită de către autoritățile publice din România și de către reprezentanțele diplomatice din străinătate, inclusiv de Institutele Culturale ale României sau de alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, care să aibă caracter evocator sau științific.
De asemenea, legea precizează că în data de 31 august trebuie să fie arborat Drapelul României, iar Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune pot include în programele lor manifestări dedicate acestei zile.
Legea nr. 53/2013 a fost completată prin legea 290/2013, prin introducerea unui alineat care stipulează că Ministerul Culturii elaborează normele metodologice de punere în aplicare a legii, cu consultarea comisiilor pentru cultură din cele două camere ale Parlamentului.
În Republica Moldova, în urma solicitărilor celor circa 700.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Chișinău, care a avut loc la 27 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat, la 31 august 1989, Legea prin care decreta limba moldovenească drept limbă de stat, conform www.moldova.org. Totodată, o altă lege stipula renunțarea la grafia chirilică și revenirea la alfabetul latin, ambele acte legislative menționând explicit faptul că limba moldovenească este identică cu limba română.
Anul următor, la 23 iunie 1990, Parlamentul Moldovei a instituit ziua de 31 august ca sărbătoarea națională ''Limba noastră cea română'', iar în 1994, denumirea sărbătorii a fost schimbată în ''Limba noastră''. Sărbătoarea continuă să rămână cunoscută ca Zi a Limbii Române, rolul limbii române în calitate de limbă de stat a Republicii Moldova este consfințit și în Declarația de independență adoptată la 27 august 1991.
În 2011, mai multe asociații și organizații românești din Serbia, Bulgaria, Ungaria și Ucraina au stabilit ca ziua de 31 august - Ziua Limbii Române să fie sărbătoarea națională a acestor comunități românești și drept urmare să fie celebrată începând cu 2012 în toate aceste comunități.
Pentru marcarea acestei zile în 2026, Institutul Cultural Român organizează în perioada 29-31 august un amplu program de evenimente culturale și educative, în grădina instituției din Aleea Alexandru nr. 38. Pe parcursul celor trei zile, vor fi organizate ateliere interactive pentru copii, reunite sub genericul 'Aventuri în grădina Limbii Române', concertul 'Armonii ale limbii române', susținut de soprana Ana Cebotari, violonistul Valentin Albeșteanu și pianistul Valentin Cucu, precum și proiecția filmului 'Hotarul', organizată în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în România.
De asemenea, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară 'Sextil Pușcariu' al Academiei Române organizează o serie de activități culturale, academice și educaționale, înscrise sub egida Săptămâna limbii române, un proiect dedicat celebrării și promovării limbii române, organizat în perioada 31 august - 4 septembrie 2026.